Кілька днів тому біля бессарабського рику в Києві світлофор привернув увагу водіїв та перехожих – червоний сигнал на ньому був у вигляді серця. Проте вже сьогодні комунальники взялись виправити цей "недолік" та повернути світлофору звичайний вигляд.

За словами комунальників до них надійшов припис з поліції про те, що червоний сигнал у вигляді серця не відповідає чинним стандартам і світлофор слід привести у відповідність діючим нормам.

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Самі комунальники говорять, що такий вигляд світлофора кращий за звичайний і шкодують про те, що наклейки, які роблять червоне світло схожим на серце доведеться зняти.

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