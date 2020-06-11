Сегодня, 11 июня, в Киеве состоялось пикантное событие. На одной из улиц столицы прохожие стали свидетелями того, как обнаженная женщина очень необычным способом пересекала проезжую часть дороги.

Видео инцидента опубликовал Теlegram-канал Киев Оперативный. "Жара заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки", – говорится в подписи к видео.

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На кадрах видео показано, как женщина без одежды сначала на четвереньках, а потом ползком пытается преодолеть пешеходный переход. В финале она снова становится на четвереньки. Однако на какой улице произошел инцидент, и что в итоге стало с пешеходкой-нудисткой не уточняется.

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