Сьогодні, 11 червня, в Києві відбулося пікантна подія. На одній з вулиць столиці перехожі стали свідками того, як оголена жінка дуже незвичайним способом перетинала проїжджу частину дороги.

Відео інциденту опублікував Теlegram-канал Київ Оперативний. "Спека змушує деяких людей робити максимально дивні вчинки", - йдеться у підписі до відео.

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На кадрах відео показано, як жінка без одягу спочатку на четвереньках, а потім поповзом намагається подолати пішохідний перехід. У фіналі вона знову стає на карачки. Однак на якій вулиці стався інцидент, і що в підсумку стало з пешеходка-нудисткою не уточнюється.

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