В Киеве и Днепре с 1 ноября снижена разрешенная скорость движения

В начале ноября на ряде городских магистралей Киева и Днепра завершился “летний” период повышенного скоростного режима. Отныне максимальная разрешенная скорость на этих участках - 50 км/ч.

Также интересно в Киеве оштрафовали водителя за скорость 186 км в час



Где именно уменьшили скорость в Киеве

Согласно решению Киевсовета, с 1 ноября ограничения с 80 км/ч снижены до стандартных 50 км/ч на четырех популярных маршрутах столицы:

Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;

проспект Романа Шухевича - от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака;

проспект Степана Бандеры - от улицы Иорданской до Северного моста;

улица Набережно-Рыбальская - в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста.

Эти участки ежегодно возвращаются к “зимнему” лимиту 50 км/ч - из-за сокращения светового дня, худшую видимость и увеличение аварийности в осенне-зимний период.

Изменения в Днепре

Исполнительный комитет Днепровского горсовета также принял решение снизить скорость с 70 до 50 км/ч на большинстве магистралей города:

ул. Набережная Заводская (кроме отдельных коротких участков возле перекрестков и пешеходных переходов);

ул. Набережная Победы - от Яружной до Космической;

шоссе Запорожское - от Шинной до Аэропортовской;

шоссе Донецкое - от Березинской до границы города (знак "Днепр");

ул. Солнечная Набережная - от Любарского до Самарского моста;

мосты Центральный, Кайдакский и Усть-Самарский.

Автоматические камеры уже перенастроены

Полиция сообщает, что комплексы автоматической фиксации нарушений уже перенастроены на новые скоростные ограничения.

Кстати новая камера на дороге видит телефон в руке водителя

В частности:

в Киеве - на Набережном шоссе, 4;

в Днепре - на ул. Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.

Поэтому штрафы за превышение скорости более 50 км/ч начнут действовать уже с первых дней ноября.

Почему это важно

Снижение скорости на нескольких главных магистралях - не формальность, а реальная мера безопасности. В осенне-зимний сезон в городах увеличивается количество ДТП с пешеходами, а разница между 50 и 80 км/ч может быть решающей для жизни.

Помните: соблюдение скоростного режима - это не только о штрафах, а о безопасном возвращении домой.