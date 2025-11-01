В Киеве и Днепре с 1 ноября снижена разрешенная скорость движения

В начале ноября на ряде городских магистралей Киева и Днепра завершился “летний” период повышенного скоростного режима. Отныне максимальная разрешенная скорость на этих участках - 50 км/ч.
Где именно уменьшили скорость в Киеве
Согласно решению Киевсовета, с 1 ноября ограничения с 80 км/ч снижены до стандартных 50 км/ч на четырех популярных маршрутах столицы:
- Набережное шоссе - от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе;
- проспект Романа Шухевича - от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака;
- проспект Степана Бандеры - от улицы Иорданской до Северного моста;
- улица Набережно-Рыбальская - в направлении от улицы Электриков до Гаванского моста.
Эти участки ежегодно возвращаются к “зимнему” лимиту 50 км/ч - из-за сокращения светового дня, худшую видимость и увеличение аварийности в осенне-зимний период.
Изменения в Днепре
Исполнительный комитет Днепровского горсовета также принял решение снизить скорость с 70 до 50 км/ч на большинстве магистралей города:
- ул. Набережная Заводская (кроме отдельных коротких участков возле перекрестков и пешеходных переходов);
- ул. Набережная Победы - от Яружной до Космической;
- шоссе Запорожское - от Шинной до Аэропортовской;
- шоссе Донецкое - от Березинской до границы города (знак "Днепр");
- ул. Солнечная Набережная - от Любарского до Самарского моста;
- мосты Центральный, Кайдакский и Усть-Самарский.
Автоматические камеры уже перенастроены
Полиция сообщает, что комплексы автоматической фиксации нарушений уже перенастроены на новые скоростные ограничения.
В частности:
- в Киеве - на Набережном шоссе, 4;
- в Днепре - на ул. Набережная Заводская, 64 и Набережная Победы, 38-А.
Поэтому штрафы за превышение скорости более 50 км/ч начнут действовать уже с первых дней ноября.
Почему это важно
Снижение скорости на нескольких главных магистралях - не формальность, а реальная мера безопасности. В осенне-зимний сезон в городах увеличивается количество ДТП с пешеходами, а разница между 50 и 80 км/ч может быть решающей для жизни.
Помните: соблюдение скоростного режима - это не только о штрафах, а о безопасном возвращении домой.