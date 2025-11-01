У Києві та Дніпрі з 1 листопада знижено дозволену швидкість руху

На початку листопада на низці міських магістралей Києва та Дніпра завершився “літній” період підвищеного швидкісного режиму. Відтепер максимальна дозволена швидкість на цих ділянках — 50 км/год.

Де саме зменшили швидкість у Києві

Відповідно до рішення Київради, з 1 листопада обмеження з 80 км/год знижено до стандартних 50 км/год на чотирьох популярних маршрутах столиці:

Набережне шосе — від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;

проспект Романа Шухевича — від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака;

проспект Степана Бандери — від вулиці Йорданської до Північного мосту;

вулиця Набережно-Рибальська — у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту.

Ці ділянки щороку повертаються до “зимового” ліміту 50 км/год — через скорочення світлового дня, гіршу видимість та збільшення аварійності в осінньо-зимовий період.

Зміни у Дніпрі

Виконавчий комітет Дніпровської міськради також ухвалив рішення знизити швидкість з 70 до 50 км/год на більшості магістралей міста:

вул. Набережна Заводська (крім окремих коротких ділянок біля перехресть і пішохідних переходів);

вул. Набережна Перемоги — від Яружної до Космічної;

шосе Запорізьке — від Шинної до Аеропортівської;

шосе Донецьке — від Березинської до межі міста (знак «Дніпро»);

вул. Сонячна Набережна — від Любарського до Самарського мосту;

мости Центральний, Кайдацький та Усть-Самарський.

Автоматичні камери вже переналаштовані

Поліція повідомляє, що комплекси автоматичної фіксації порушень вже переналаштовано на нові швидкісні обмеження.

Зокрема:

у Києві — на Набережному шосе, 4;

у Дніпрі — на вул. Набережна Заводська, 64 та Набережна Перемоги, 38-А.

Тож штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год почнуть діяти вже з перших днів листопада.

Чому це важливо

Зниження швидкості на кількох головних магістралях — не формальність, а реальний захід безпеки. В осінньо-зимовий сезон у містах збільшується кількість ДТП із пішоходами, а різниця між 50 та 80 км/год може бути вирішальною для життя.

Пам’ятайте: дотримання швидкісного режиму — це не лише про штрафи, а про безпечне повернення додому.