У Києві та Дніпрі з 1 листопада знижено дозволену швидкість руху

На початку листопада на низці міських магістралей Києва та Дніпра завершився “літній” період підвищеного швидкісного режиму. Відтепер максимальна дозволена швидкість на цих ділянках — 50 км/год.
Де саме зменшили швидкість у Києві
Відповідно до рішення Київради, з 1 листопада обмеження з 80 км/год знижено до стандартних 50 км/год на чотирьох популярних маршрутах столиці:
- Набережне шосе — від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;
- проспект Романа Шухевича — від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака;
- проспект Степана Бандери — від вулиці Йорданської до Північного мосту;
- вулиця Набережно-Рибальська — у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту.
Ці ділянки щороку повертаються до “зимового” ліміту 50 км/год — через скорочення світлового дня, гіршу видимість та збільшення аварійності в осінньо-зимовий період.
Зміни у Дніпрі
Виконавчий комітет Дніпровської міськради також ухвалив рішення знизити швидкість з 70 до 50 км/год на більшості магістралей міста:
- вул. Набережна Заводська (крім окремих коротких ділянок біля перехресть і пішохідних переходів);
- вул. Набережна Перемоги — від Яружної до Космічної;
- шосе Запорізьке — від Шинної до Аеропортівської;
- шосе Донецьке — від Березинської до межі міста (знак «Дніпро»);
- вул. Сонячна Набережна — від Любарського до Самарського мосту;
- мости Центральний, Кайдацький та Усть-Самарський.
Автоматичні камери вже переналаштовані
Поліція повідомляє, що комплекси автоматичної фіксації порушень вже переналаштовано на нові швидкісні обмеження.
Зокрема:
- у Києві — на Набережному шосе, 4;
- у Дніпрі — на вул. Набережна Заводська, 64 та Набережна Перемоги, 38-А.
Тож штрафи за перевищення швидкості понад 50 км/год почнуть діяти вже з перших днів листопада.
Чому це важливо
Зниження швидкості на кількох головних магістралях — не формальність, а реальний захід безпеки. В осінньо-зимовий сезон у містах збільшується кількість ДТП із пішоходами, а різниця між 50 та 80 км/год може бути вирішальною для життя.
Пам’ятайте: дотримання швидкісного режиму — це не лише про штрафи, а про безпечне повернення додому.