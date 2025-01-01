В Киеве и Одессе прекращена работа нелегальных АЗС

В ходе досудебного расследования выяснено, что автозаправочная станция работала с нарушением требований законодательства Украины. В частности, на АЗС отсутствовали лицензии на розничную торговлю топливом, паспорта качества на топливо и документы о его происхождении.

Это нашло подтверждение в ходе проведенных обысков. Как говорится в сообщении территориального БЭБ, детективы во время санкционированных действий изъяли 3,8 тыс. литров дизтоплива, 4,2 тыс. литров бензина марки А-95.

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Также в ходе обысков изъято два комплекса АЗС, документацию, черновые записи, компьютерную технику и тому подобное. Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов и оборудования составляет более 1,11 млн гривен.

Фото: БЭБ Одесской области

Сейчас продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

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В этот же день детективы БЭБ в г. Киеве прекратили деятельность автозаправочной станции в Дарницком районе столицы, работавшей без лицензий на хранение и продажу топлива.

Фото: БЭБ в г. Киеве

Во время обыска изъято более 12 тонн топлива и демонтировано оборудование, которое использовали для незаконной деятельности. Назначено проведение судебной экспертизы. Ориентировочная стоимость изъятого топлива составляет более 1 млн грн.