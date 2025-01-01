У Києві та Одесі припинено роботу нелегальних АЗС

В ході досудового розслідування з’ясовано, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження.

Це знайшло підтвердження в ході проведених обшуків. Як йдеться у повідомленні територіального БЕБ, детективи під час санкціонованих дій вилучили 3,8 тис. літрів дизпалива, 4,2 тис. літрів бензину марки А-95.

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Також в ході обшуків вилучено два комплекси АЗС, документацію, чорнові записи, комп`ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів та обладнання складає понад 1,11 млн гривень.

Фото: БЕБ Одеської області

Нині триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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У цей же день детективи БЕБ у м Києві припинили діяльність автозаправної станції в Дарницькому районі столиці, що працювала без ліцензій на зберігання та продаж пального.

Фото: БЕБ у м. Києві

Під час обшуку вилучено понад 12 тонн пального та демонтовано обладнання, яке використовували для незаконної діяльності. Призначено проведення судової експертизи. Орієнтовна вартість вилученого пального становить понад 1 млн грн.