На 12-ти ключевых направлениях Киева интенсивность транспортных потоков в июле этого года выросла на 6,5% по сравнению с этим же периодом в 2019 году.
По данным службы внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением, в июле 2020 года (в сравнении с июлем 2019 года) трафик вырос на:
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- Броварском проспекте в направлении въезда в столицу – на 41%; выезда – на 30%
- выезде с ул. Митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект – на 17%
- Одесской трассе в направлении въезда в столицу – на 8%; выезда – на 15%
- улиц Льва Толстого / Назаровской – на 12%
- улиц Белорусской / Деревлянской – на 8%
- улиц Крещатик/Богдана Хмельницкого – на 1%;
Трафик уменьшился на:
- перекрестке улиц Сальского/Академика Грекова – на 6%
- улиц Саратовской/Салютной – на 9%
- Валерия Лобановского, 19б – на 4%
- Воздухофлотского проспекта/проспекта Победы – на 3%.
На ул. Богатырской, 25 трафик на выезд из города упал на 13%, в то время как на въезд не изменился.
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