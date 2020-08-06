На 12-ти ключевых направлениях Киева интенсивность транспортных потоков в июле этого года выросла на 6,5% по сравнению с этим же периодом в 2019 году.

По данным службы внедрения и эксплуатации Автоматизированной системы управления дорожным движением, в июле 2020 года (в сравнении с июлем 2019 года) трафик вырос на:

Читайте также: Как господдержка помогла авторынку Франции

Броварском проспекте в направлении въезда в столицу – на 41%; выезда – на 30%

выезде с ул. Митрополита Андрея Шептицкого на Броварской проспект – на 17%

Одесской трассе в направлении въезда в столицу – на 8%; выезда – на 15%

улиц Льва Толстого / Назаровской – на 12%

улиц Белорусской / Деревлянской – на 8%

улиц Крещатик/Богдана Хмельницкого – на 1%;

Трафик уменьшился на:

перекрестке улиц Сальского/Академика Грекова – на 6%

улиц Саратовской/Салютной – на 9%

Валерия Лобановского, 19б – на 4%

Воздухофлотского проспекта/проспекта Победы – на 3%.

На ул. Богатырской, 25 трафик на выезд из города упал на 13%, в то время как на въезд не изменился.

Также интересно: Опция по цене авто: чем украшают свои машины украинские миллионеры