На 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом у 2019 році.

За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, у липні 2020 року (у порівнянні з липнем 2019 року) трафік зріс на:

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Броварському проспекті в напрямку в׳їзду до столиці – на 41%; виїзду – на 30%

виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект – на 17%

Одеській трасі в напрямку в׳їзду до столиці – на 8%; виїзду – на 15%

вулиць Льва Толстого/Назарівської – на 12%

вулиць Білоруської/Деревлянської – на 8%

вулиць Хрещатик/Богдана Хмельницького – на 1%;

Трафік зменшився на:

перехресті вулиць Сальського/Академіка Грекова – на 6%

вулиць Саратівської/Салютної – на 9%

Валерія Лобановського, 19б – на 4%

Повітрофлотського проспекту/проспекту Перемоги – на 3%.

На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, у той час як на в'їзд не змінився.

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