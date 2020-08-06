На 12-ти ключових напрямках Києва інтенсивність транспортних потоків у липні цього року зросла на 6,5% у порівнянні з цим же періодом у 2019 році.

За даними служби впровадження та експлуатації Автоматизованої системи керування дорожнім рухом, у липні 2020 року (у порівнянні з липнем 2019 року) трафік зріс на:

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  • Броварському проспекті в напрямку в׳їзду до столиці – на 41%; виїзду – на 30%
  • виїзді з вул. Митрополита Андрея Шептицького на Броварський проспект – на 17%
  • Одеській трасі в напрямку в׳їзду до столиці – на 8%; виїзду – на 15%
  • вулиць Льва Толстого/Назарівської – на 12%
  • вулиць Білоруської/Деревлянської – на 8%
  • вулиць Хрещатик/Богдана Хмельницького – на 1%;

Трафік зменшився на:

  • перехресті вулиць Сальського/Академіка Грекова – на 6%
  • вулиць Саратівської/Салютної – на 9%
  • Валерія Лобановського, 19б – на 4%
  • Повітрофлотського проспекту/проспекту Перемоги – на 3%.

На вул. Богатирській, 25 трафік на виїзд з міста впав на 13%, у той час як на в'їзд не змінився.

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