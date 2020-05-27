Блогер ArchiLow ржавый Daewoo Lanos "поднял" и поставил на огромные колеса.

Настоящий внедорожник из старого "Ланоса" сделать не так уж и трудно. По крайней мере, не только кузов, но даже подвеску существенно не переделывали. Например, сзади балку просто перевернули "вверх тормашками" и перевели тормозные шланги. Диски литые, резина – внедорожная BF Goodrich.

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Переднюю подвеску тоже переделали из заводской. Стойку разрезали, вварили трубу длиной 17 см, а полуось сделали из "ланосовских" гранат и "жигулевского" кардана. Рычаги вообще удлинили с помощью... арматуры. То есть автор переработал "Ланос" в BigFoot практически бесплатно – из запчастей, которые лежали у него в гараже.

Двигатель оставили от Daewoo Lanos, так же как и коробку передач. Машина осталась переднеприводной, но это никак не мешает ей с легкостью преодолевать серьезное бездорожье.

Однако самое удивительное то, что при таком уровне любительских "переделок" автомобиль ездит, буксует и даже выезжает с повернутыми колесами. И не жжет сцепление! Блогер ArchiLow назвал это произведение гаражного искусства "цепожар".

Смотрите видео переделки "Ланоса" в "монстр-трак":

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