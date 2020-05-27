Блогер ArchiLow іржавий Daewoo Lanos "підняв" та поставив на величезні колеса.

Справжній позашляховик зі старого "Ланоса" зробити не так вже й важко. Принаймні, не лише кузов, але навіть підвіску суттєво не переробляли. Наприклад, ззаду балку просто перевернули "догори дригом" та переклали гальмівні шланги. Диски литі, гума – позашляхова BF Goodrich.

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Передню підвіску теж переробили з заводської. Стійку розрізали, вварили трубу довжиною 17 см, а піввісь зробили з "ланосівських" гранат та "жигулівського" кардана. Важелі, взагалі, подовжили за допомогою… арматури. Тобто автор переробив "Ланос" на BigFoot практично безкоштовно – з запчастин, які лежали у нього в гаражі.

Двигун залишили з Daewoo Lanos, так само як і коробку передач. Машина залилишась передньопровідною, але це ніяк не заважає їй з легкістю долати серйозне бездоріжжя.

Однак найбільш дивовижне те, що за такого рівня аматорських "переробок" автомобіль їздить, буксує і навіть виїжджає з повернутими колесами. І не палить зчеплення! Блогер ArchiLow назвав цей витвір гаражного мистецтва "цепожар".

Дивіться відео переробки "Ланоса" в "монстр-трак":

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