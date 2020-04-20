Есть множество вещей, которые мы не можем купить по финансовым причинам. И есть такое же множество вещей, которые можно сделать своими руками и без привлечения серьезных средств. В том числе - такой транспорт, как квадроцикл.

Надеемся, что любители, которые берутся за изготовление самодельного квадроцикла, понимают суть и назначение этого транспорта. Отметим, что практичность его не намного больше, чем у обычного мотоцикла с коляской, особенно если это МТ "Днепр" или "Урал" с ведущим колесом коляски. Но удовольствия от езды "квадрик" может предоставить больше.

Квадроциклы ручной работы бывают очень разные, но объединяет их одно: такой самодельный транспорт очень непросто зарегистрировать.

Проект

Начните с расчета концепции, которая должна базироваться на агрегатах, которые у вас есть или которые вы могли бы позволить себе купить: двигатель, коробка передач, ведущий мост, подвески, трансмиссионные валы, колеса. Неплохой вариант – найти в интернете тот или иной удачный самодельный квадроцикл, и воссоздать его конструкцию своими силами. Будет полезным предварительно посоветоваться с его конструктором, который обладает опытом не только построения, но и эксплуатации.

Читайте также: Самоделка века: как сделать автомобиль из мотоцикла

Вы должны заранее четко представлять себе и общую компоновку, и узлы соединения каждого агрегата, не откладывая решения каких-то конструкторских вопросов на потом. Иначе вам придется что-то переделывать по несколько раз.

Двигатель

Важные для самодельного квадроцикла параметры: тяговые характеристики мотора и его масса, тип охлаждения, способы соединения с трансмиссией. Просчитайте, какой должна быть мощность силового агрегата, а она зависит от будущих условий эксплуатации: велична нагрузки, дорожные условия, интенсивность эксплуатации.

"Двухтактник" от ИЖа или Jawa – самый маленький мотор, который можно поставить на квадроцикл для взрослых. "Игрушки" для детей – это другое дело.

Мотоциклетный двигатель воздушного охлаждения – самый доступный вариант, однако нередко он потребует обустройства принудительного обдува от вентилятора. Если вы строите фан-транспорт выходного дня, вам достаточно мотоциклетного двутактника мощностью около 20 – 30 л.с. Если же нужен транспортер для регулярных деловых поездок, лучше брать более долговечный четырехтактный оппозитник от МТ "Днепр" или какой-то "иномарочный" агрегат. Известны также конструкции на базе небольших автомобильных двигателей объемом 0,6 – 0,8 л, причем с эффективным жидкостным охлаждением.

Рама

Ее можно сделать на основе мотоциклетной, а можно сварить совершенно новую. Сложных моментов несколько: правильно выбрать диаметр и толщину трубы, надежно сварить детали и не ошибиться с расположением всех элементов с точки зрения прочности.

Раму для небольшого квадроцикла очень часто переделывают из мотоциклетной.

Настоятельно советуем пригласить для консультации дипломированного инженера с опытом работы на механосборочном производстве или в сфере ремонта техники. Покажите ему эскизный проект рамы и объясните, где что будет крепиться, спросите то, с чем можно ошибиться самому: какого диаметра должны быть трубы и способ их соединения.

Подвеска

Передняя должна быть независимой, задняя – желательно тоже. Классический вариант – параллелограммная двухрычажная конструкция у каждого колеса. Рычаги много кто варит сам из круглых или прямоугольных труб. Но проще взять рычаги от передка "Москвича" или "Жигулей", и в таком случае решится также вопрос всех шарниров, ведь сайлент-блоки, рулевые тяги и шаровые опоры можно будет взять "родные".

Самодельные рычаги из-за большой длины позволяют сделать ходовую комфортнее, зато готовые автомобильные избавляют от проблем при изготовлении.

При проектировании учтите потребность в регулировке схождения и развала. Скорее всего вам не удастся с первого раза угадать с жесткостью пружин и амортизаторов, поэтому необходимо предусмотреть возможность их замены другими.

Читайте также: Украинские автомобили-самоделки 20 века: когда шейхи отдыхают

Трансмиссия

Полный привод – вещь не обязательная, но в условиях постоянных снежных заносов или глубокой грязи – очень желательная. Коробку передач удобно оставлять ту, которой был укомплектован выбранный двигатель, а вот раздатку для привода 4х4 приходится делать самостоятельно, поскольку автомобильный агрегат будет слишком важным и большим. В качестве трансмиссионных валов (к каждому колесу или между агрегатами) можно брать стандартные автомобильные ШРУСы с чехлами. Длину валов опытные токари и сварщики могут уменьшать без нарушения соосности.

Даже если вам нужен аппарат исключительно для бездорожья, элементы обвеса на нем должны быть – хотя бы для защиты от грязи и воды, летящих из колес.

Дизайн

Перед окончательной сборкой изделия покрасьте хотя бы некоторые детали – рычаги подвески, пружины, раму. Красить составляющие после сборки будет как минимум труднее, а порой и невозможно. Такие вещи добавляют машине опрятности, ведь зачастую именно окраска портит впечатление от самодельной техники. По стилю навесных деталей советуем посмотреть фото фабричных квадроциклов и позаимствовать дизайн той или иной модели – это убережет вас от создания чего-то несуразного и безобразного.

Читайте также: "Ласточка": украинская самоделка, рожденная четырежды

Типичные ошибки самоделкиных

Маятниковый задний мост. Недорогой и потому распространенный вариант задней подвески в виде неразрезнного моста имеет право на существование, но нужно обеспечить оси свободу не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной. То есть надо сделать так, чтобы подниматься вверх могли не только оба колеса синхронно (вместе с осью), но и каждое отдельно – пусть даже с перекосом моста. Иначе ходовая будет ломаться на бездорожье. Однако, для променадов по более или менее ровным дорогам сойдет и самый простой мост с качанием в одной плоскости – на основе заднего мотоциклетного маятника.

Автомобильные шины. Даже зимние шины с глубоким протектором безнадежно скользят и буксуют в снегу и грязи: для серьезного бездорожья нужны специальные покрышки с развитыми грунтозацепами и широкими канавками между ними.

Этот легкий аппарат на тяжелых дорогах не уступит по проходимости мощному квадроциклу – благодаря правильным колесам и большим ходам подвески.

Форсирование двигателя. "Прокачивая" мотоциклетный двигатель простейшим способом, гаражные механики часто выводят максимальную мощность и крутящий момент в высокий диапазон оборотов. А это не хорошо для езды по грязи и глубокому снегу – колеса будут чаще буксовать и зарываться. Поэтому лучше не трогать характеристики мотора, а увеличить передаточное число трансмиссии, чтобы легче было идти по трудной дороге "внатяжку".

Рекомендация Авто24

Имейте в виду, что в большинстве случаев квадроцикл – это прежде всего развлекательный снаряд. Некоторые законодательные ограничения по эксплуатации на автодорогах снижают его практическую ценность. Поэтому активные пользователи – охотники, рыбаки, лесники и заядлые туристы – вместо "квадрика" покупают тяжелый мотоцикл типа МТ "Днепр" или "Урал" колесной формулы 3х2. Поскольку на нем можно без опасений двигаться по дорогам общего пользования, а проходимость не намного хуже.

Читайте также: Автомобили-самоделки: откуда они брались