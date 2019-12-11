Столичные водители требуют возвращения движения общественного и частного транспорта на Контрактовой площади и улице Сагайдачного по всей длине. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Перекрытие улицы Сагайдачного и Контрактовой площади привело к значительному обострению транспортных проблем Подола. Пробки в часы пик стали настоящей проблемой как для жителей Подола, так и для тех, кто работает в этом районе, или просто прокладывает по Подолу свой маршрут.

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Из-за перекрытой улицы Сагайдачного и Контрактовой площади прилегающие улицы получили огромную нагрузку, на которую они не рассчитаны. Из-за искусственно созданных пробок неудобства возникают не только у автомобилистов – машины скорой помощи, пожарные или спасатели также блокируются в пробках.

Кроме того до перекрытия Контрактовая площадь служила огромной площадкой для парковки, ведь на Подоле большое количество бизнес-центров, а вопрос парковки не решен. Сейчас, когда въезд на Контрактовую площадь закрыт, водители паркуются на прилегающих улицах, что также приводит к значительному усложнению движения.

Пробки на Подоле также негативно отражаются на экологической ситуации, ведь часами стоящие в пробках машины выбрасывают гораздо больше загрязнений, нежели проезжающие без преград.

Сейчас на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция №9251 с требованием полностью восстановить движение общественного и частного транспорта по Контрактовой площади и улице Сайдачного. Если она наберет необходимое количество подписей, ситуация с заблокированным для транспорта Подолом может измениться к лучшему.

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