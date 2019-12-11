Столичні водії вимагають повернення руху громадського та приватного транспорту на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного по всій довжині. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Перекриття вулиці Сагайдачного та Контрактової площі призвело до значного загострення транспортних проблем Подолу. Закоркованість у години пік стала справжньою проблемою як для жителів Подолу, так і для тих хто працює в цьому районі, або просто прокладає по Подолу свій маршрут.

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Через перекриту вулицю Сагайдачного та Контрактову площу прилеглі вулиці отримали величезне навантаження, на яке вони не розраховані. Через штучно створену закоркованість незручності виникають не лише у автомобілістів – машини швидкої допомоги, пожежники або рятувальники також блокуються в корках.

Крім того, до перекриття, Контрактова площа слугувала величезним майданчиком для парковки, адже на Подолі велика кількість бізнес-центрів, а питання паркування не вирішене. Зараз, коли в’їзд на Контрактову площу закритий, водії паркуються на прилеглих вулицях, що також призводить до значного ускладнення руху.

Закоркованість Подолу також негативно відображається на екологічній ситуації, адже машини що годинами стоять у заторах, викидають набагато більше забруднень, а ніж ті що проїздять без перепонів.

Зараз на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція №9251 з вимогою повністю відновити рух громадського та приватного транспорту по Контрактовій площі та вулиці Сайдачного. Якщо вона набере необхідну кількість підписів, ситуація з заблокованим для транспорту Подолом може змінитись на краще.

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