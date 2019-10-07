На Северном мосту частично ограничено движение с 8:00 до 14:00 7 октября и с 14:00 до 20:00 9 октября.

"На Северном (Московском) мосту мы выполняем текущий ремонт. 7 октября в сторону Троещины, 9 октября в сторону станции метро "Почайна" (Петровка). На время работ движение будет частично ограничено. Извиняемся за неудобства", сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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Напомним, что столичные власти наконец обратили внимание на бешеные пробки, которые возникают в Киеве в том числе из-за слишком большого количества пешеходных зон. Одна из таких ныне пешеходных улиц может вновь стать доступной для проезда.