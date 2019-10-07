На Північному мосту частково обмежено рух з 8:00 до 14:00 7 жовтня і з 14:00 до 20:00 9 жовтня.

"На Північному (Московскому) мосту ми виконуємо поточний ремонт. 7 жовтня у бік Троєщини, 9 жовтня у бік станції метро "Почайна" (Петрівка). На час робіт рух буде частково обмежено. Перепрошуємо за незручності", повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

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Нагадаємо, що столична влада нарешті звернула увагу на шалені затори, шо виникають в Києві в тому числі через надто велику кількість пішохідних зон. Одна з таких нині пішохідних вулиць може знов стати доступною для проїзду.