Он вмещает 435 автомобилей и велосипеды.

В обновленный киевский зоопарк теперь можно заехать на автомобиле, не нарушая правил дорожного движения. Ранее посетители зоопарка оставляли свои авто на полосе маршрутного транспорта или тротуаре. Теперь работает трехэтажный парковочный комплекс на 435 паркомест – "Зоопаркинг".

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, интегрированными в общую диспетчерскую систему зоопарка, – говорится в сообщении мэра Киева. – Здесь обустроили энергоэффективную систему автоматического управления освещением. Установили 7 зарядных станций, которые позволят одновременно заряжать 21 электроавтомобиль. Работает современная охранная система.

Кстати: В Киеве установлено несколько тысяч антипарковочных столбиков

Для возможности входа посетителей с паркинга в зоопарк на первом этаже обустроили входную группу с кассой.

Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы установили три автомата для безналичного расчета и один, который поддерживает операции с бумажными деньгами".

Кроме того, на новом паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. В частности, места парковки для посетителей с инвалидностью расположены на первом этаже, вблизи кассы и входа в зоопарк. Установлены 3 лифта, обустроен пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка.

Вокруг паркинга осуществили благоустройство территории, обустроили также велопарковку.

Смотрите видео открытия "Велопаркинга":

Напомним Как работают незаконные паркинги в Киеве.