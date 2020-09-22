Він вміщає 435 автомобілів та велосипеди.

В оновлений київський зоопарк тепер можна заїхати на автомобілі, не порушуючи правил дорожнього руху. Раніше відвідувачі зоопарку залишали свої авто на смузі маршрутного транспорту чи тротуарі. Тепер працює триповерховий паркувальний комплекс на 435 паркомісць – "Зоопаркінг".

"Новий паркінг обладнаний всіма необхідними сучасними інженерними системами, що інтегровані в загальну диспетчерську систему зоопарку, – говориться в повідомленні мера Києва. – Тут облаштували енергоефективну систему автоматичного керування освітленням. Встановили 7 зарядних станцій, що дозволять одночасно заряджати 21 електроавтомобіль. Працює сучасна охоронна система.

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Для можливості входу відвідувачів з паркінгу до зоопарку на першому поверсі облаштували вхідну групу з касою.

Для оплати послуг паркування та купівлі квитків до зоопарку, крім каси встановили три автомати для безготівкового розрахунку та один, що підтримує операції з паперовими грошима".

Окрім того, на новому паркінгу створені зручні умови для маломобільних груп населення. Зокрема, місця паркування для відвідувачів з інвалідністю розташовані на першому поверсі, поблизу каси та входу до зоопарку. Встановлені 3 ліфти, облаштований пандус та широкі проходи, туалет обладнаний допоміжними пристроями. Поряд розташована кімната матері та дитини.

Довкола паркінгу здійснили благоустрій території, облаштували також велопарковку.

Дивіться відео відкриття "Велопаркінгу":

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