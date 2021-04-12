Киев начал ремонт участка Кольцевой дороги, которая еще недавно была на балансе Киевской области.

10 апреля стартовал капитальный ремонт Окружной дороги (автодорога Т-1027) на участке от улицы Ватутина до Одесской площади. Пеший этап работ выполняют на участке от ул. Луценко до Одесской площади.

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Общая протяженность участка ремонта составляет 2,93 км. Начался капитальный ремонт с основы – прокладки ливневой канализации. Это 4775 м. Новых инженерных сетей, ведь на данный момент дождевая канализация на участке от ул.Ватутина до Одесской площади полностью отсутствует.

В рамках капитального ремонта будет устроена новая основа дорожной одежды и 3-х слойное асфальтобетонное покрытие площею145 185 м2. Также будут отремонтированы тротуары и построена велодорожка. Кроме того, капитальный ремонт включает ремонт 3-х светофорных объектов, установление барьерного ограждения и 8-ми павильонов ожидания на остановках общественного транспорта.

Освещать улицу LED-лихатри, которые установят на 260 новых опорах. Кроме того, для комфорта местных жителей вдоль магистрали установят шумозащитные экраны длиной 1283 м. И проведут работы по озеленению прилегающей территории.

Стоит отметить, что еще недавно эта и другие участки Киевского полукольца находились на балансе Киевской области. По техническому состоянию этот участок Кольцевой дороги был одним из худших. Об этом говорят многочисленные жалобы киевлян, которые поступали на 15-51. Передали этот участок Кольцевой дороги городу в прошлом году.