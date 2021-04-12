Київ розпочав ремонт ділянки Кільцевої дороги, яка ще донедавна була на балансі Київської області.

10 квітня стартував капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Пеший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

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Загальна протяжність ділянки ремонту складає 2,93 км. Розпочався капітальний ремонт з основи – прокладання дощової каналізації. Це 4 775 м. нових інженерних мереж, адже на сьогодні дощова каналізація на ділянці від вул.Ватутіна до Одеської площі повністю відсутня.

В рамках капітального ремонту буде влаштована нова основа дорожнього одягу та 3-х шарове асфальтобетонне покриття площею145 185 м2. Також будуть відремонтовані тротуари і побудована велодоріжка. Крім того, капітальний ремонт включає ремонт 3-х світлофорних об’єктів, встановлення бар’єрної огорожі та 8-ми павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту.

Освітлюватимуть вулицю LED-ліхатрі, які встановлять на 260 нових опорах. Крім того, для комфорту місцевих жителів вздовж магістралі встановлять шумозахисні екрани довжиною 1283 м. та проведуть роботи з озеленення прилеглої території.

Варто зазначити, що ще донедавна ця й інші ділянки Київського напівкільця знаходилися на балансі Київської області. За технічним станом ця ділянка Кільцевої дороги була однією з найгірших. Про це говорять численні скарги киян, які надходили на 15-51. Передали цю ділянку Кільцевої дороги місту торік.