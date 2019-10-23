В роли эвакуатора выступил фургон Volkswagen Transporter.

На столичной улице Дмитриевской, где между трамвайными путями часто оставляют автомобили, автовладелец или владелица голубого Lexus RX не рассчитала габариты своего авто. Машину оставили между путями так, что она мешала проезду трамвая.

Поскольку этот внедорожник тяжелый, оттолкнуть его, как маленький Chery QQ в Одессе, не удастся. Тогда неравнодушные киевляне привязали трос к "Лексусу" и Volkswagen Transporter и подвинули нарушителя так, чтобы он не мешал проезду трамвая. Скорее всего, обошлось без повреждений автомобиля.

Напомним, что мобильное приложение самостоятельно находит места для парковки.