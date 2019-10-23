В ролі евакуатора виступив фургон Volkswagen Transporter.

На столичній вулиці Дмитрівській, де між трамвайними коліями часто залишають автомобілі, автовласник чи власниця голубого Lexus RX не розрахував габарити свого авто. Машину покинули між коліями так, що вона заважала проїзду трамваю.

Оскільки цей позашляховик важкий, відіпхати його, як маленький Chery QQ в Одесі, не вдасться. Тоді небайдужі кияни прив'язали трос до "Лексуса" та Volkswagen Transporter і посунули порушника так, щоб він не заважав проїзду трамваю. Швидше за все, обійшлося без пошкоджень автомобіля.

Нагадаємо, що мобільний додаток самостійно знаходить місця для паркування.