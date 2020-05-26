В Киеве на Южном мосту оборвалась часть накрывного покрытия: движение частично ограничено в направлении правого берега

На киевском Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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"На Южном мосту – аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного покрытия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники "Киевавтодормоста" уже работают на месте. Специалисты планируют все починить за 3-4 часа.

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