У Києві на Південному мосту обірвалася частина накривним покриття: рух частково обмежено в напрямку правого берега

На київському Південному мосту сталася аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів. Про це повідомляє прес-служба Комунальної корпорації "Київавтодор".

Читайте також: Київські митники конфіскували новеньку BMW M5

"На Південному мосту - аварійна ситуація з одним зі старих деформаційних швів. Обірвалося частина накривним покриття", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що співробітники "Київавтошляхміст" вже працюють на місці. Фахівці планують все полагодити за 3-4 години.

Також цікаво: Як буде працювати громадський транспорт після зняття обмежень: досвід інших країн