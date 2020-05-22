Відкриття громадського транспорту в Києві перенесли на невизначений термін. Але у багатьох містах він вже працює і при цьому людей вдалось убезпечити від поширення короновірусу. Тож розглянемо, як це працює в інших містах.

Перше завдання – зменшити щільність людей на одиницю рухомого складу, а також убезпечити очікування в чергах на зупинці.

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Так, в Будапешті громадський транспорт з початку карантину працював на максимальну потужність, виводячи всі можливі машини на маршрути в пікові години – і це попри те, що кількість пасажирів громадського транспорту зменшилась на 90%. В Копенгагені збільшили частоту курсування метро аби зменшити щільність людей в салоні.

В новозеландському Окленді розробили мобільний додаток, який на додачу до слідкування за курсуванням машин на маршруті, показує, скільки людей знаходиться всередині кожного автобуса – аби пасажири самі мали змогу вирішувати, куди сідати.

Крім цього, зменшенню навантаження автобусів можна сприяти й непрямим шляхом. Наприклад, в Лондоні власників бізнесу стимулюють зміщувати графіки робочих годин для своїх співробітників аби по максимуму «погасити» годину-пік.

Популярним заходом стала розмітка на зупинках місць для безпечного очікування, а всередині автобусів - місць для безпечного сидіння. При цьому лишається умова заходити в захисних масках та пальчатках, а також ретельно дезінфекувати рухомий склад. Ці заходи доповнюють по різному – в Південній Кореї роздавали маски пасажирам, в Нью Йорку можна знайти санітайзери прямо в автобусі, а в Руанді встановлюють мобільні точки миття рук прямо на зупинках!

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Другим, але не менш пріоритетним напрямком змін стала турбота про працівників громадського транспорту. Адже їм, на відміну від пересічних пасажирів, доводиться проводити в замкненому просторі з постійною плинністю відвідувачів значно більше часу.

Передусім намагаються зменшити їх контакт з пасажирами: так, в Берні та Берліні можна побачити фізичне відмежування кабіни водія, а по всьому світу радять заходити через задні двері аби не наражати водія на небезпеку. Крім цього, популярним заходом в США та Канаді стало припинення оплати проїзду – або ж оплата винятково за допомогою безконтактних способів. Це роблять не для підвищення попиту на громадський транспорт, а саме аби вберегти персонал.

Також місцева влада забезпечує працівників сфери транспорту захисними засобами та підсилює соціальний пакет. Наприклад, в Пітсбурзі перевізник подовжив тривалість оплачуваної відпустки та лікарняних для працівників – аби якщо хтось в родині захворів, водій спокійно лишався вдома і піклувався про здоров’я себе та близьких (і пасажирів, яких міг би в цей час везти).

А в Детройті вирішили взятись за покращення інфраструктури на кінцевих зупинках, адже з обмеженням діяльності дрібного бізнесу для водіїв загострилась потреба мати зручні вбиральні та місця для відпочинку між рейсами.

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