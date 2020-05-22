Открытие общественного транспорта в Киеве перенесли на неопределенный срок. Но во многих городах он уже работает и при этом людей удалось обезопасить от распространения коронавируса. Поэтому рассмотрим, как это работает в других городах.

Первая задача – уменьшить плотность людей на единицу подвижного состава, а также обезопасить ожидание в очередях на остановке.

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Так, в Будапеште общественный транспорт с начала карантина работал на максимальную мощность, выводя все возможные машины на маршруты в пиковые часы – и это несмотря на то, что количество пассажиров общественного транспорта уменьшилось на 90%. В Копенгагене увеличили частоту курсирования метро, чтобы уменьшить плотность людей в салоне.

В новозеландском Окленде разработали мобильное приложение, которое в придачу к слежению за курсированием машин на маршруте, показывает, сколько людей находится внутри каждого автобуса, чтобы пассажиры сами могли решать, куда садиться.

Кроме этого, уменьшению нагрузки автобусов можно способствовать и косвенным путем. Например, в Лондоне владельцев бизнеса стимулируют смещать графики рабочих часов для своих сотрудников, чтобы по максимуму “погасить” час-пик.

Популярной мерой стала разметка на остановках мест для безопасного ожидания, а внутри автобусов – мест для безопасного сидения. При этом остается условие заходить в защитных масках и перчатках, а также тщательно дезинфицировать подвижной состав. Эти меры дополняют по-разному – в Южной Корее раздавали маски пассажирам, в Нью Йорке можно найти санитайзеры прямо в автобусе, а в Руанде устанавливают мобильные точки мытья рук прямо на остановках!

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Вторым, но не менее приоритетным направлением изменений стала забота о работниках общественного транспорта. Ведь им, в отличие от рядовых пассажиров, приходится проводить в замкнутом пространстве с постоянной текучкой посетителей значительно больше времени.

Прежде всего пытаются уменьшить их контакт с пассажирами: так, в Берне и Берлине можно увидеть физическое отграничение кабины водителя, а по всему миру советуют заходить через задние двери, чтобы не подвергать водителя опасности. Кроме этого, популярной мерой в США и Канаде стало прекращение оплаты проезда – или же оплата исключительно при помощи бесконтактных способов. Это делают не для повышения спроса на общественный транспорт, а именно чтобы уберечь персонал.

Также местная власть обеспечивает работников сферы транспорта защитными средствами и усиливает социальный пакет. Например, в Питсбурге перевозчик продлил продолжительность оплачиваемого отпуска и больничных для работников – чтобы если кто-то в семье заболел, водитель спокойно оставался дома и заботился о здоровье себя и близких (и пассажиров, которых мог бы в это время везти).

А в Детройте решили взяться за улучшение инфраструктуры на конечных остановках, ведь с ограничением деятельности мелкого бизнеса для водителей обострилась потребность иметь удобные уборные и места для отдыха между рейсами.

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