Еще одна штрафплощадка начала работу по адресу ул. Набережно-Луговая, 4. Нарушители могут прямо там оплатить штраф и вернуть свой автомобиль.
Если водитель не нашел автомобиль там, где запарковал его, следует обратиться по номеру 102 и уточнить, похищено ворами или эвакуировано транспортное средство . Если эвакуировано, то следует уточнить на какую именно штрафплощадку его забрали.
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Их в столице две:
🔹ул. Набережно-Луговая, 4
🔹ул. Гната Хоткевича, 20Б.
Оформление документов для возврата автомобиля производится в пунктах выдачи по адресам:
🔹Днипровская Набережная, 19Б
🔹ул. Набережно-Луговая, 4.
После возврата автомобиля со штрафплощадки следует обязательно обратиться в суд (это можно сделать не выходя из дома или офиса) и вернуть потраченные на “выкуп” авто со штрафплощадки средства и получить моральную компенсацию. Подробная инструкция как это сделать доступна по этой ссылке.