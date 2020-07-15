Ще один штрафмайданчик відкрився за адресою вул. Набережно-Лугова, 4. Порушники можуть прямо там сплатити штраф та повернути свій автомобіль.

Якщо водій не знайшов автомобіль там, де запаркував його, слід звернутись на 102 та уточнити, чи транспортний засіб викрадено злодіями, чи евакуйовано. Якщо евакуйовано, то слід уточнити на який саме штрафмайданчик його забрали.

Читайте також: Суд визнав евакуацію автомобіля незаконною

Їх у столиці два:

🔹вул. Набережно-Лугова, 4

🔹вул. Гната Хоткевича, 20Б.

Оформлення документів для повернення автомобіля проводиться у пунктах видачі за адресами:

🔹Дніпровська Набережна, 19Б

🔹вул. Набережно-Лугова, 4.

Після повернення автомобіля зі штрафмайданчика слід обов’язково звернутись до суду (це можна зробити не виходячи з дому чи офісу) повернути витрачені на “викуп” авто зі штрафмайданчика кошти, та отримати моральну компенсацію. Зразки заяв та докладна інструкція як це зробити доступна за цим посиланням.