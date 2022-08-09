Из-за судебного процесса плату за парковки на улицах столицы отменили.

В столице временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках. Эти изменения отражены в приложении "Киев цифровой".

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"Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который сейчас продолжается", – сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

Напомним, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник пообещал киевлянам бесплатную парковку на период военного положения.