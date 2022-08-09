Через судовий процес плату з паркування на вулицях столиці скасували.
У столиці не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках. Ці зміни відображені у додатку "Київ Цифровий".
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"Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває", - повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
Нагадаємо, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пообіцяв киянам безкоштовне паркування на період воєнного стану.