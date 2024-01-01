В Киеве показали сразу три новых коммерческих электромобиля: в чем их отличия

Две легкие аккумуляторные машины показал “Завод специального оборудования” из Черкасской области и один фургон сегмента LCV представила компания “Maxus Motors” из Киева. Вся техника демонстрировалась на всеобщее обозрение впервые.

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Конечно, среди перечисленных аккумуляторных машин бросалась в глаза малолитражка Orca, которую представил "Завод специального оборудования". Кстати, это на выставке был едва ли не самый маленький коммерческий автомобиль вообще как по массе, так и габаритами.

Orca и Humpback из семьи Nextem

Грузовой малыш Nextem Orca имеет в длину 4 м, в ширину 1,6 м и высоту кабины 1,89 м. До макушки грузового фургона с 5-кубовым внутренним объемом высота достигает 2,33 м. При весе всего в 1200 кг (масса нетто) автомобиль способен перевозить 1000 кг.

Учитывая вес шасси и надстройки в виде кубовидного фургона, такая грузоподъемность впечатляет. Однако удивительного здесь ничего нет. Как пояснила Авто24 директор завода Виктория Швыдкая, такая весовая способность обусловлена легкостью фургона.

На первом плане стоит маленькая Orca, а за ней – Humpback. Фото: ComAutoTrans и Авто24

Кузов надстройки сделан из тонкостенных сэндвич-панелей. Несмотря на это, он прочный и ничем не уступает классическим промтоварным фургонам, в т.ч. каркасным из листового металла. А вот по герметичности его можно сравнить с рефрижераторными версиями.

Благодаря добротной фурнитуре даже в пригородной зоне на пыльной грунтовой дороге пыль внутрь фургона не проникнет, хотя здесь есть две двери – боковые одинарные с правой стороны и задние двойные. Если сюда навесить небольшую рефрижераторную установку, то соответствующую температуру в летнюю жару или мороз такой "реф" будет хорошо держать даже несмотря на тонкостенный сэндвич. Правда, грузоподъемность уменьшится на вес дополнительного оборудования.

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Что касается силового потенциала, то малолитражка с приводом на задние колеса имеет электродвигатель мощностью 15 кВт с пиковым кратковременным диапазоном под 30 кВт. Литий-фосфатная батарея емкостью 33 кВт-ч обеспечивает 200-километровый пробег. Средняя скорость здесь всего 85 км/ч. Для полной зарядки требуется 5 часов.

Для городской дистрибуции, частных сельских магазинов, служб доставки, почтовой связи или коммунальных структур территориальных общин этот автомобиль пригодится. Впрочем, как ремонтный, сервисный автомобиль для обслуживания сети в исторической части города, в парковых зонах отдыха он также подойдет.

Ценник на такое транспортное средство начинается с отметки в 1,3 млн грн ($33 000), но дальше все зависит от комплектации. Конечно, это значительно меньше стоимости более масштабного по размерам и грузоподъемности автомобиля этого же бренда под названием Humpback. Тот стоит 2,26 млн грн ($57 000).

Аккумуляторный Nextem Humpback (5,5 х 1,79 х 2,48 м) с кубовидным фургоном полезным объемом чуть более 11 куб. м способен везти 1700 кг. Силовой потенциал этого "великана" относительно Orca также больше.

Здесь электродвигатель развивает 15 кВт, а в пиковом диапазоне почти 30 кВт. Он питается от батареи емкостью 43 кВт-ч. Скорость и запас хода такой же, как у "косатки", то есть Orca.

Maxus е-Deliver 3 не только для города

Короткобазовый грузовой фургон е-Deliver 3 среди других легких коммерческих грузовиков вагонного типа отличается тем, что создан именно как электрический фургон.

До возможностей "полуторки" он не дотягивает, имеет грузоподъемность 1095 кг. Это практически аналогично описанной выше Orca, которая везет на 95 кг меньше. Однако здесь имеем полноценный LCV со всеми атрибутами как городского, так и междугороднего грузовика.

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Maxus e-Deliver 3 продается с гарантией 5 лет / 100 000 км пробега и гарантией на батарею 8 лет / 160 000 км пробега. Фото: Авто24

Здесь стоит мощный аккумулятор емкостью 50,2 кВт-ч. По утверждению китайского производителя, его силового потенциала хватает на пробег в 371 километр. После этого с помощью зарядной коробки с интегрированным зарядным устройством на 6,6 кВт он будет набирать силу почти 8 часов. Если использовать быстрое зарядное устройство (DC), то время сократится, нужный потенциал батарея наберет за 45 минут.

По словам менеджера компании Владислава Горбача, этот автомобиль как для грузовика довольно быстрый, до сотни разгоняется всего за 9,3 секунды. В общем 160-сильный электродвигатель способен в загородном режиме без потуг держать скорость на отметке 120 км/ч.

Относительно цены, то упомянутая компания такую машину отпускает за 1,38 млн гривен. Стоимость может колебаться в зависимости от выбора типа кузова, поскольку фургоном и размером Maxus е-Deliver 3 не ограничился.