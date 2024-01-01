В Києві показали одразу три нових комерційних електромобіля: в чому їх відмінності

Дві легкі акумуляторні машини показав "Завод спеціального обладнання" з Черкащини та один фургон сегмента LCV презентувала компанія "Maxus Motors" з Києва. Уся техніка демонструвалася на загал вперше.

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Звісно, з-поміж перерахованих акумуляторних машин впадала в око малолітражка Orca, яку презентував "Завод спеціального обладнання". До речі, це на виставці був чи не найменший комерційний автомобіль взагалі як за масою, так і габаритами.

Orca та Humpback з родини Nextem

Вантажний малюк Nextem Orca має у довжину 4 м, у ширину 1,6 м і висоту кабіни 1,89 м. До маківки вантажного фургона з 5-кубовим внутрішнім обсягом висота сягає 2,33 м. При вазі всього у 1200 кг (маса нетто) автомобіль спроможний перевозити 1000 кг.

Враховуючи вагу шасі та надбудови у вигляді кубовидного фургона, така вантажність вражає. Однак дивного тут нічого немає. Як пояснила Авто24 директор заводу Вікторія Швидка, така вагова спроможність обумовлена легкістю фургона.

На першому плані стоїть маленька Orca, а за нею – Humpback. Фото: ComAutoTrans і Авто24

Кузов надбудови зроблено з тонкостінних сендвіч-панелей. Попри це, він міцний і нічим не поступається класичним промтоварним фургонам, у т.ч. каркасним з листового металу. А ось за герметичністю його можна порівняти з рефрижераторними версіями.

Завдяки добротній фурнітурі навіть у приміській зоні на курній грантовій дорозі пил всередину фургона не проникне, хоча тут є двоє дверей – бічні одинарні з правої сторони та задні двостулкові. Якщо сюди навісити невеличку рефрижераторну установку, то відповідну температуру в літню спеку чи мороз такий "реф" буде гарно тримати навіть попри тонкостінний сендвіч. Щоправда, вантажність зменшиться на вагу додаткового устаткування.

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Щодо силового потенціалу, то малолітражка з приводом на задні колеса має електродвигун потужністю 15 кВт з піковим короткочасним діапазоном під 30 кВт. Літій-фосфатна батарея місткістю 33 кВт-год забезпечує 200-кілометровий пробіг. Середня швидкість тут лише 85 км/год. Для повної зарядки потрібно 5 годин.

Для міської дистрибуції, приватних сільських магазинів, служб доставлення, поштового зв’язку чи комунальних структур територіальних громад цей автомобіль стане в пригоді. Втім, як ремонтний, сервісний автомобіль для обслуговування мережі в історичній частині міста, в паркових зонах відпочинку він також підійде.

Цінник на такий транспортний засіб починається з позначки у 1,3 млн грн ($33 000), але далі все залежить від комплектації. Звісно, це значно менше від вартості масштабнішого за розмірами та вантажністю автомобіля цього ж бренду під назвою Humpback. Той коштує 2,26 млн грн ($57 000).

Акумуляторний Nextem Humpback (5,5 х 1,79 х 2,48 м) з кубуватим фургоном корисним об’ємом трохи понад 11 куб. м спроможний везти 1700 кг. Силовий потенціал цього "велетня" відносно Orca також більший.

Тут електродвигун розвиває 15 кВт, а у піковому діапазоні майже 30 кВт. Він живиться від батареї місткістю 43 кВт-год. Швидкість та запас ходу такий жде, як у "косатки", тобто Orca.

Maxus е-Deliver 3 не лише для міста

Короткобазовий вантажний фургон е-Deliver 3 з-поміж інших легких комерційних вантажівок вагонного типу відрізняється тим, що створений саме як електричний фургон.

До можливостей "полуторки" він не дотягує, має вантажність 1095 кг. Це практично аналогічно описаній вище Orca, яка везе на 95 кг менше. Однак тут маємо повноцінне LCV з усіма атрибутами як міської, так і міжміської вантажівки.

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Maxus e-Deliver 3 продається з гарантією 5 років / 100 000 км пробігу та гарантією на батарею 8 років / 160 000 км пробігу. Фото: Авто24

Тут стоїть потужний акумулятор місткістю 50,2 кВт-год. За твердженням китайського виробника, його силового потенціалу вистачає на пробіг у 371 кілометр. Після цього за допомогою зарядної коробки з інтегрованим зарядним пристроєм на 6,6 кВт він буде набирати силу майже 8 годин. Якщо використати швидкий зарядний пристрій (DC), то час скоротиться, потрібний потенціал батарея набере за 45 хвилин.

За словами менеджера компанії Владислава Горбача, цей автомобіль як для вантажівки доволі прудкий, до сотні розганяється всього за 9,3 секунди. Загалом 160-сильний електродвигун спроможний в заміському режимі без потуг тримати швидкість на позначці 120 км/год.

Щодо ціни, то згадана компанія таку машину відпускає за 1,38 млн гривень. Вартість може коливатися залежно від вибору типу кузова, оскільки фургоном та розміром Maxus е-Deliver 3 не обмежився.