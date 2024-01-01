Українські "летючки" вийшли на світові стандарти: огляд новинок

Машини демонстрували два вітчизняні виробники – "Альфатекс" з Кременчука та "Завод спеціального обладнання" з Черкаської області. Порівнювати їх продукт буде недоцільно, оскільки шасі тут імпортовані, а за надбудовою це фактично одна конструкторська школа.

Тут варто уточнити, що це вже українська конструкторська школа вантажно-пасажирського фургона, хоча й частково запозичена не стільки у європейських, скільки у світових виробників.

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У сегменті ремонтно-аварійних машин такого типу обидва виробники перебувають лише на початковому етапі. У каталогах на їх офіційних сайтах ця техніка ще офіційно не представлена, відсутні описи, характеристики. Щоправда, в інформаційних випусках у Facebook Кременчук та Іркліїв вже повідомили про цю техніку, розмістили фотознімки, а компанія "Алфатекс" навіть встигла приготувати доволі цікавий презентаційний відеосюжет.

Тапер на виставці у Києві цю техніку машинобудівники наочно продемонстрували, чим приємно порадували комунальників, зв’язківців, енергетиків. Кременчуцький завод комунальної техніки "Алфатекс" показав свою версію аварійної майстерні АТ АМ-0102 на шасі DAYUN CGC1100. Це класичний фургон із сендвіч-панелей, розділений на пасажирський кубрик та ремонтний відсік.

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Перші продажі вже є. Таку "летючку" для доставки персоналу та обладнання до місць проведення ремонтно-відновлювальних робіт вже експлуатує комунальне підприємство "Теплоенерго" Кременчуцької міськради. Аварійну пересувну майстерню придбано для оперативного втручання й швидкої ліквідації аварійних ситуацій на котельнях підприємства, які розташовані на значній відстані одна від одної.

Базою для фургона обрано шасі DAYUN CGC1100 колісної формули 4×2. До речі, саме таку майстерню на такому ж шасі завод демонстрував на виставці ComAutoTrans. Щоправда, виставковий зразок мав по лівому борту лише одне вікно у пасажирському відсіку, а на вже задіяній в "Теплоенерго" машині таке вікно мала ще й ремонтна зона.

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Автомобіль комплектується дизельним двигуном Weichai WP4.1Q160E50 екологічного формату Євро-5 потужністю 150 к.с. (110,5 кВт) та 6-ти ступінчастою КПП Shaanxi Fast Gear. Виробник повідомляє, що у комплектації автомобіля використані агрегати Bosch, Wabco, ZF, які вже визнані всім світом.

У вантажному відсіку фургона встановлено сталевий верстак з двома ящиками в тумбі. На верстаку розміщено слюсарні лещата з силою стискання 30000 PSI (207 Н/мм2) та вагою 30 кг. Є ніші для кисневого та пропанового балонів з механізмом підйому-опускання та для генератора.

Для довгого інструменту й реманенту фургон оснащений ящиком зі сталі, що замикається. Він розташований під фургоном між напрямними надрамника на всю довжину фургона.

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У пасажирському відсіку встановлені рундуки з підголівниками, обладнані однопасовими ременями безпеки. Є також відкидна стільниця. Пасажирський відсік має систему опалення від автономного дизельного обігрівача салону потужністю 2 кВт та переговорний пристрій з водієм.

Практично за таким же принципом виготовляє майстерні "Завод спеціального обладнання", оскільки це практично одна конструкторська школа, хоча кожен з виробників в чомусь кращий, в чомусь поступається.

Іркліївці, скажімо, свої "летючки" пропонують на різних шасі. Якщо у вересні минулого року вони презентували клієнтам аварійну майстерню на базі шасі Dayun, то на травневій виставці ComAutoTrans ремонтний фургон демонструвався на шасі Hyundai Mighty ЕХ-8.

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Цей середньотонажник уже добре знаний в Україні. І вибір такого шасі для "летючки" цілком виправданий. По-перше, це екологічний автомобіль, він має стандарт Євро-5. По друге, двигун D4GA17 видає потужність 170 к.с. Є й третій фактор привабливості – міжсервісний інтервал складає 15000 км.

Показана техніка продемонструвала здатність української промисловості навіть у період воєнного стану демонструвати гарні розробки. Це свідчить про те, що вітчизняний виробник і виробництво розвиваються і прагнуть вийти на світові стандарти комунального машинобудування.

Фото від Авто24 та виробників