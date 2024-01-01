Украинские "летучки" вышли на мировые стандарты: обзор новинок

Машины демонстрировали два отечественных производителя – "Альфатекс" из Кременчуга и "Завод специального оборудования" из Черкасской области. Сравнивать их продукт будет нецелесообразно, поскольку шасси здесь импортированы, а по надстройке это фактически одна конструкторская школа.

Здесь стоит уточнить, что это уже украинская конструкторская школа грузопассажирского фургона, хотя и частично заимствованная не столько у европейских, сколько у мировых производителей. И ничего плохого в заимствовании не усматривается – с миру по нитке и товар готов. Так что честь и хвала украинским машиностроителям, которые даже в час военного лихолетья сумели разработать и изготовить современные "аварийки".

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В сегменте ремонтно-аварийных машин такого типа оба производителя находятся лишь на начальном этапе. В каталогах на их официальных сайтах эта техника еще официально не представлена, отсутствуют описания, характеристики. Правда, в информационных выпусках в Facebook Кременчуг и Ирклиев уже сообщили об этой технике, разместили фотоснимки, а компания "Алфатекс" даже успела приготовить довольно интересный презентационный видеосюжет.

Тапер на выставке в Киеве эту технику машиностроители наглядно продемонстрировали, чем приятно порадовали коммунальщиков, связистов, энергетиков. Кременчугский завод коммунальной техники "Алфатекс" показал свою версию аварийной мастерской АТ АМ-0102 на шасси DAYUN CGC1100. Это классический фургон из сэндвич-панелей, разделен на пассажирский кубрик и ремонтный отсек.

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Первые продажи уже есть. Такую "летучку" для доставки персонала и оборудования к местам проведения ремонтно-восстановительных работ уже эксплуатирует коммунальное предприятие "Теплоэнерго" Кременчугского горсовета. Аварийная передвижная мастерская приобретена для оперативного вмешательства и быстрой ликвидации аварийных ситуаций на котельных предприятия, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга.

Базой для фургона выбрано шасси DAYUN CGC1100 колесной формулы 4×2. Кстати, именно такую мастерскую на таком же шасси завод демонстрировал на выставке ComAutoTrans. Правда, выставочный образец имел по левому борту только одно окно в пассажирском отсеке, а на уже задействованной в "Теплоэнерго" машине такое окно имела еще и ремонтная зона.

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Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Weichai WP4.1Q160E50 экологического формата Евро-5 мощностью 150 л.с. (110,5 кВт) и 6-ти ступенчатой КПП Shaanxi Fast Gear. Производитель сообщает, что в комплектации автомобиля использованы агрегаты Bosch, Wabco, ZF, которые уже признаны всем миром.

В грузовом отсеке фургона установлен стальной верстак с двумя ящиками в тумбе. На верстаке размещены слесарные тиски с силой сжатия 30000 PSI (207 Н/мм2) и весом 30 кг. Есть ниши для кислородного и пропанового баллонов с механизмом подъема-опускания и для генератора.

Для длинного инструмента и инвентаря фургон оснащен закрывающимся ящиком из стали,. Он расположен под фургоном между направляющими надрамника на всю длину фургона.

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В пассажирском отсеке установлены рундуки с подголовниками, оборудованные однопоясными ремнями безопасности. Есть также откидная столешница. Пассажирский отсек имеет систему отопления от автономного дизельного обогревателя салона мощностью 2 кВт и переговорное устройство с водителем.

Практически по такому же принципу изготавливает мастерские "Завод специального оборудования", поскольку это практически одна конструкторская школа, хотя каждый из производителей в чем-то лучше, в чем-то уступает.

Ирклиевцы, скажем, свои "летучки" предлагают на разных шасси. Если в сентябре прошлого года они презентовали клиентам аварийную мастерскую на базе шасси Dayun, то на майской выставке ComAutoTrans ремонтный фургон демонстрировался на шасси Hyundai Mighty ЕХ-8.

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Этот среднетоннажник уже хорошо известен в Украине. И выбор такого шасси для "летучки" вполне оправдан. Во-первых, это экологический автомобиль, он имеет стандарт Евро-5. Во вторых, двигатель D4GA17 выдает мощность 170 л.с. Есть и третий фактор привлекательности – межсервисный интервал составляет 15000 км.

Показанная техника продемонстрировала способность украинской промышленности даже в период военного положения демонстрировать хорошие разработки. Это свидетельствует о том, что отечественный производитель и производство развиваются и стремятся выйти на мировые стандарты коммунального машиностроения.

Фото от Авто24 и производителей