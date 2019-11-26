Недавно патрульные остановили водителя за нарушение ПДД, а именно проезд по полосе для маршрутных транспортных средств. Водитель остановился с нарушением, а потому инспектор попросил его перепарковаться, но водитель, сев в автомобиль, начал убегать.

Патрульные догнали беглеца, а во время общения заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина в присутствии двух свидетелей отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

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Проверяя его по базам данных, полицейские обнаружили, что он уже не первый раз управляет автомобилем в состоянии опьянения и ранее уже был лишен судом права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Также во время поверхностной проверки у мужчины обнаружили пакетик с зеленым веществом растительного происхождения и устройство для ее курения.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения происхождения обнаруженного вещества и квалификации действий задержанного. Кроме этого на 31-летнего мужчину патрульные составили проколы по ч. 3 ст. 130 "Управление в состоянии опьянения" и ст. 122-2 "невыполнение требования об остановке" КУоАП, а также постановление за нарушение ПДД.

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