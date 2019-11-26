Нещодавно патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а саме проїзд смугою для маршрутних транспортних засобів. Кермувальник зупинився з порушенням, а тому інспектор попросив його перепаркуватись, але водій, сівши в автомобіль, почав утікати.

Патрульні наздогнали утікача, а під час спілкування помітили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік в присутності двох свідків відмовився проходити огляд на стан сп'яніння.

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Перевіряючи його по базах даних, поліцейські виявили, що він вже не вперше керує автомобілем в стані сп'яніння і раніше вже був позбавлений судом права керування транспортними засобами за аналогічне порушення. Також під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили пакетик з зеленою речовиною рослинного походження та пристрій для її куріння.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування походження виявленої речовини та кваліфікації дій затриманого. Крім цього на 31-річного чоловіка патрульні склали проколи за ч.3 ст.130 "Керування в стані сп'яніння" та ст. 122-2 "Невиконання вимоги про зупинку" КУпАП, а також постанову за порушення ПДР.

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