Проспект Победы полностью перекрыли для монтажа части Шулявского путепровода.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что проезд по проспекту Победы полностью перекрыт.

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"Внимание! Перекрыли проспект Победы для монтажа Шулявского путепровода. Сделаем все, чтобы до полудня его восстановить", – написал на своей странице в FB Николай Поворозник. "Тысячи тонн металла, стоимостью в миллионы гривен и миллиарды нервных клеток... Спасибо всем причастным", – добавил он.

Сейчас пролет над проспектом Победы уже установлен. Вскоре ожидается возобновление движения.

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