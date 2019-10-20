Проспект Перемоги повністю перекрили для монтажу частини Шулявського шляхопроводу.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що проїзд проспектом Перемоги повністю перекрито.

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"Увага! Перекрили проспект Перемоги для монтажу Шулявського шляхопроводу. Зробимо усе, щоби до полудня його відновити", написав на своїй сторінці у FB Микола Поворозник. "Тисячі тонн металу, вартістю у мільйони гривень і мільярди нервових клітин... Дякую усім причетним", додав він.

Зараз проліт над проспектом Перемоги вже встановлений. Невдовзі очікується відновлення руху.

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