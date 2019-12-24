Столичные власти расширят количество мест, где можно парковаться, не волнуясь о риске получения штрафа или "кражи" авто эвакуатором.

Правда, количество парковок увеличат временно, на период новогодних праздников. Это своеобразная компенсация автомобилистам за огромные неудобства в виде перекрытых для движения и стоянки центральных улиц столицы.

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"С 24 декабря по 7 января в центре Киева появятся дополнительные места для парковки. На этот период приостанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена", – говорится в сообщении "Центра организации дорожного движения".

Итак, авто можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:

Ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

Ул. Михайловская;

Ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал);

Ул. Стрелецкая;

Ул. Золотоворотская;

Пер. Рыльский;

Пер. Георгиевский;

Ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);

Ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);

Ул. Прорезная;

Ул. Бориса Гринченко;

Пер. Тараса Шевченко;

Ул. Софиевская;

Ул. Аллы Тарасовой;

Пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);

Ул. Малая Житомирская;

Ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской);

Ул. Костёльная;

Ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).

Таким образом возле Софиевской площади, где будут проходить массовые гуляния, появится 897 дополнительных мест для парковки.

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"Вместе с тем просим киевлян не злоупотреблять возможностью оставлять машины в новых местах. Во время новогодних праздников рекомендуем ехать на метро или другим общественным транспортом. Его работу обещают улучшить", – сообщают в "Центре организации дорожного движения".