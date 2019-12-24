Столичные власти расширят количество мест, где можно парковаться, не волнуясь о риске получения штрафа или "кражи" авто эвакуатором.
Правда, количество парковок увеличат временно, на период новогодних праздников. Это своеобразная компенсация автомобилистам за огромные неудобства в виде перекрытых для движения и стоянки центральных улиц столицы.
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"С 24 декабря по 7 января в центре Киева появятся дополнительные места для парковки. На этот период приостанавливается действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена", – говорится в сообщении "Центра организации дорожного движения".
Итак, авто можно будет оставить на 19 локациях, где обычно это запрещено:
- Ул. Большая Житомирская (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
- Ул. Михайловская;
- Ул. Олеся Гончара (от ул. Большая Житомирская до ул. Ярославов Вал);
- Ул. Стрелецкая;
- Ул. Золотоворотская;
- Пер. Рыльский;
- Пер. Георгиевский;
- Ул. Рейтарская (от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара);
- Ул. Ярославов Вал (от ул. Олеся Гончара до ул. Владимирской);
- Ул. Прорезная;
- Ул. Бориса Гринченко;
- Пер. Тараса Шевченко;
- Ул. Софиевская;
- Ул. Аллы Тарасовой;
- Пер. Михайловский (от ул. Софиевской до ул. Михайловской);
- Ул. Малая Житомирская;
- Ул. Трехсвятительская (от ул. Крещатик до дома №4 по ул. Трехсвятительской);
- Ул. Костёльная;
- Ул. Владимирская (от ул. Большая Житомирская до пер. Десятинного и от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной).
Таким образом возле Софиевской площади, где будут проходить массовые гуляния, появится 897 дополнительных мест для парковки.
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"Вместе с тем просим киевлян не злоупотреблять возможностью оставлять машины в новых местах. Во время новогодних праздников рекомендуем ехать на метро или другим общественным транспортом. Его работу обещают улучшить", – сообщают в "Центре организации дорожного движения".