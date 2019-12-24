Столична влада розширить кількість місць, де можна паркуватись, не хвилюючись про ризик отримання штрафу або "викрадення" авто евакуатором.

Що правда, кількість парковок збільшать тимчасово, лише на період новорічних свят. Це своєрідна компенсація автомобілістам за величезні незручності у вигляді перекритих для руху та стоянки центральних вулиць столиці.

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"Із 24 грудня до 7 січня в центрі Києва з’являться додаткові місця для паркування. На цей період призупиняється дія 104 дорожніх знаків “Стоянка заборонена”", сказано в повідомленні "Центра організації дорожнього руху".

Тож авто можна буде лишити на 19 локаціях, де зазвичай це заборонено:

Вул. Велика Житомирська (від. Вул. Олеся Гончара до вул. Володимирської)

Вул. Михайлівська

Вул. Олеся Гончара (від вул. Велика Житомирська до вул. Ярославів Вал)

Вул. Стрілецька

Вул. Золотоворітська

Пров. Рильський

Пров. Георгіївський

Вул. Рейтарська (від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара)

Вул. Ярославів Вал (від вул. Олеся Гончара до вул. Володимирської)

Вул. Прорізна

Вул. Бориса Грінченка

Пров. Тараса Шевченка

Вул. Софіївська

Вул. Алли Тарасової

Пров. Михайлівський (від вул. Софіївської до вул. Михайлівської)

Вул. Мала Житомирська

Вул. Трьохсвятительська (від вул. Хрещатик до буд №4 по вул. Трьохсвятительській)

Вул. Костьольна

Вул. Володимирська (від вул. Велика Житомирська до пров. Десятинного та від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної).

Таким чином біля Софіївської площі, де відбуватимуться масові гуляння, з’явиться 897 додаткових місць для паркування.

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"Водночас просимо киян не зловживати можливістю лишати автівки в нових місцях. Під час новорічних свят рекомендуємо їхати на метро або іншим громадським транспортом. Його роботу обіцяють поліпшити", – повідомляють у "Центрі організації дорожнього руху".