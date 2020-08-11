Багги-болотоход SHARK продается на одном из популярных сайтов объявлений в категории "самоделки".

Благодаря большим шинам с воздухом внутри и легкой собственной массе автомобиль может передвигаться по воде.

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Авторский болотоход оснащен полуторалитровым карбюраторным двигателем и коробкой передач от ВАЗ 2108. Монстр-багги имеет постоянный полный привод, в заднем мосту “заварка”.

“Колеса КФ-97 42 дюйма, на бескамерных дисках с двухсторонним бедлоком. Снаряженная масса автомобиля – 950 килограммов. Машина плавает при полной загрузке”, сообщает продавец из Киева.

Авто обозначено 2017 годом “выпуска”, а его пробег составляет 5 тысяч километров. Продавец оценивает монстр-трак в 152 тысячи гривен, на которые на том же сайте можно приобрести пять или больше неплавающих автомобилей ВАЗ 2121 Нива.

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