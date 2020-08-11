Баггі-болотохід SHARK продається на одному з популярних сайтів оголошень у категорії "Саморобки".

Завдяки великим шинам з повітрям всередині та легкій власній масі, автомобіль може пересуватись по воді.

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Авторський болотохід оснащений півторалітровим карбюраторним двигуном та коробкою передач від ВАЗ 2108. Мости саморобному всюдиходу дістались від “Ниви”. Монстр-баггі має постійний повний привід, в задньому мосту “заварка”.

“Колеса КФ-97 42 дюйма, на безкамерних дисках з двостороннім бедлоком. Споряджена маса автомобіля – 950 кілограмів. Машина плаває при повному завантаженні”, повідомляє продавець із Києва.



Авто позначене 2017 роком “випуску”, а його пробіг становить 5 тисяч кілометрів. Продавець оцінює монстр-трак у 152 тисячі гривень, на які на тому ж сайті можна придбати п’ять чи й більше неплаваючих автомобілів ВАЗ 2121 Нива.

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