9-12 мая в Музее авиации состоится 10-й юбилейный фестиваль ретроавто Old Car Land.

Крупнейший технический фестиваль Украины Old Car Land возвращается на свою любимую площадку – в Государственный музей авиации имени. О. К. Антонова (ул. Медовая, 1). 9-12 мая тысяча эксклюзивных ретроавто разместятся среди сотен самолетов и удивлять посетителей своей красотой.

Читайте также: ЗАЗ продает последний спортивный Ланос с заводского склада

На фестивале будут представлены экспонаты из Украины и других государств – от велосипедов и гражданских авто до тяжелой военной и железнодорожной техники. Самым старым автомобилям-участникам – больше 100 лет и многие из них сохранены в единственном экземпляре. Не обойдется и без ралли на старинных автомобилях и конкурса элегантности – когда владельцы машин переодеваются в наряды эпохи выпуска авто.

В этот раз фестиваль празднует круглую дату – он состоится в десятый раз. По этому поводу на Old Car Land подготовили специальную экспозицию из девяти машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них: первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick Town Car 1924 года, ЗиС-110 1946 года, Mercedes-Benz 190 SL 1958 года и другие.

Также на фестивале покажут немало моделей 60-80-х годов производства, которые раньше не были на подобных мероприятиях. Это – Opel, Alfa Romeo, Ford и другие. Кроме этого, привезут автомобили, которые невозможно встретить на улицах — Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представительские ЗиЛ и ГАЗ.

Традиционно На Old Car Land пройдут шоу дрифта на машинах, будут работать ресторанные зоны. Кроме того будет множество развлекательных детских зон: будет действовать зал игровых автоматов 80-х годов, будут проходить соревнования на педальных машинках.

Что нового на фестивале?

Однодневная выставка военной техники ко Дню памяти

В первый день фестиваля, 9 мая, будет действовать выставка военной техники времен Второй мировой войны. Здесь можно будет встретить легендарный советский танк Т-34, грузовики ЗиС-5, ГАЗ АА, ГАЗ 67 Б, американские Dodge 3/4, Studebaker, Willys МВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12.

Специальная зона брендов-юбиляров

В этом году юбилей празднует не только Old Car Land. Opel отмечает 120-летие, а Bentley и Citroen – 100-летие. Бренды-юбиляры покажут свои наиболее знаковые модели, а также давшие технологический толчок для отрасли автопроизводства в целом.

Специальная выставка автобусов

"Улица Ниццы" — новая креативная локация Old Car Land. Здесь представят экспозицию иностранных автобусов — Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, старые и новые ЛАЗы, старинные ЗиСы, массовый ПАЗ.

Экспозиция редких велосипедов

В самом большом вертолете в мире Ми-26 разместится экспозиция ретропедальных. Здесь воочию можно будет увидеть, что фраза "Не выдумывай велосипед" не имеет ничего общего с реальностью. Ведь трансформации, которые за последние 100 лет испытали рама, вес и механизмы велосипедов, действительно впечатляют!

Возможность купить ретроавто

Радостная новость для коллекционеров — на фестивале можно будет не только смотреть на авто, но и приобрести себе наиболее понравившуюся модель! На локации "АвтоМотоПродаж" будут продавать старинную технику – от раритетных мотоциклов до редких моделей автомобилей.

Читайте также: Омелян готовит Украину к беспилотным авто

Фестиваль Old Car Land организуют клуб технической классики OldCarServiсe и проект "Кофебус". Билеты – 150 грн, для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.