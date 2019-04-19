9-12 травня у Музеї авіації відбудеться 10-й ювілейний фестиваль ретроавто Old Car Land

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land повертається на свій улюблений майданчик – у Державний музей авіації імені. О. К. Антонова (вул. Медова, 1). 9-12 травня тисяча ексклюзивних ретро авто розмістяться серед сотень літаків та дивуватимуть відвідувачів своєю красою.

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На фестивалі будуть представлені експонати з України та інших держав – від велосипедів і цивільних авто до важкої військової та залізничної техніки. Найстарішим автомобілям-учасникам – понад 100 років і багато з них збережені в єдиному екземплярі. Не обійдеться і без ралі на старовинних автомобілях та конкурсу елеганції – коли власники машин переодягаються у вбрання епохи випуску авто.

Цього разу фестиваль святкує круглу дату – він відбудеться вдесяте. З цього приводу на Old Car Land підготували спеціальну експозицію із дев’яти машин, які отримали Гран-прі у попередні роки. Серед них: перша масова модель у світі Ford T 1909 року, Buick Town Car 1924 року, ЗіС-110 1946 року, Mercedes-Benz 190 SL 1958 року та інші.

Також на фестивалі покажуть чимало моделей 60-80-х років виробництва, які раніше не були на подібних заходах. Це – Opel, Alfa Romeo, Ford та інші. Крім цього, привезуть автомобілі, які неможливо зустріти на вулицях — Oldsmobile, Buick, Chevrolet, Cadillac, Maserati, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, представницькі ЗіЛ і ГАЗ.

Традиційно На Old Car Land відбуватимуться шоу дрифту на автівках, працюватимуть ресторанні зони. Крім того буде безліч розважальних дитячих зон: діятиме зал ігрових автоматів 80-х років, проходитимуть змагання на педальних машинках.

Що нового на фестивалі?

Одноденна виставка військової техніки до Дня пам’яті

У перший день фестивалю, 9 травня, діятиме виставка військової техніки часів Другої світової війни. Тут можна буде зустріти легендарний радянський танк Т-34, вантажівки ЗиС-5, ГАЗ АА, ГАЗ 67 Б, американські Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, німецькі моделі Opel Blitz, BMW R12.

Спеціальна зона брендів-ювелярів

Цього року ювілей святкує не лише Old Car Land. Opel відзначає 120-річчя, а Bentley та Citroen – 100-річчя. Бренди-ювіляри покажуть власні найбільш знакові моделі, а також ті, які дали технологічний поштовх для галузі автовиробництва в цілому.

Спеціальна виставка автобусів

"Вулиця Ніцци" — нова креативна локація Old Car Land. Тут представлять експозицію іноземних автобусів — Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, найстаріші та найновіші ЛАЗи, старовинні ЗіСи, масовий ПАЗ.

Експозиція рідкісних велосипедів

У найбільшому вертольоті у світі Мі-26 розміститься експозиція ретропедальних. Тут на власні очі можна буде побачити, що фраза "Не вигадуй велосипед" немає нічого спільного з реальністю. Адже трансформації, яких за останні 100 років набула рама, вага та механізми велосипедів дійсно вражають!

Можливість придбати ретроавто

Радісна новина для колекціонерів — на фестивалі можна буде не тільки дивитися на авто, а й придбати собі найбільш уподобану модель! На локації "АвтоМотоПродаж" продаватимуть старовинну техніку – від раритетних мотоциклів до рідкісних моделей автомобілів.

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Фестиваль Old Car Land організовують клуб технічної класики OldCarServiсe і проект "Кофейбус". Квитки – 150 грн, для дітей віком до 12 років і учасників бойових дій вхід безкоштовний.