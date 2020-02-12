В центре Киева и на въезде в столицу протестуют перевозчики. Люди митингуют из-за нехватки разрешений на международные автомобильные перевозки.

В центре Киева под зданием Кабинета министров, а также на въезде в город со стороны Бориспольской трассы в среду, 12 февраля, проводят акцию протеста международные перевозчики. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Читайте также: Киевские чиновники отказываются платить за достройку Шулявского моста

Сообщается, что водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.

По предварительным данным, водители заблокировали одну из полос на Бориспольском шоссе, где припаркованы более полусотни грузовиков.

Кроме того, под Кабмином также припаркованы несколько десятков грузовиков. Как сообщает УНН, с самого утра к зданию правительства сходятся люди, у некоторых из них в руках – транспаранты с надписями "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений". Также на месте находятся и сотрудники полиции.

Читайте также: В Киеве стоимость парковки поднимут до 50 грн в час