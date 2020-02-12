У центрі Києва і на в'їзді в столицю протестують перевізники. Люди мітингують через брак дозволів на міжнародні автомобільні перевезення.

У центрі Києва під будівлею Кабінету міністрів, а також на в'їзді в місто з боку Бориспільської траси в середу, 12 лютого, проводять акцію протесту міжнародні перевізники. Про це повідомляє канал "112 Україна".

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Повідомляється, що водії фур вийшли на акцію протесту в зв'язку з багатоденними простоями на кордоні і нестачею дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Люди скаржаться на те, що електронна програма бронювання дозволів, яка запрацювала з січня цього року, недосконала і привела до черг на кордоні.

За попередніми даними, водії заблокували одну зі смуг на Бориспільському шосе, де припарковані понад півсотні вантажівок.

Крім того, під Кабміном також припарковані кілька десятків вантажівок. Як повідомляє УНН, з самого ранку до будівлі уряду сходяться люди, у деяких з них в руках - транспаранти з написами "Вимагаємо забезпечити прозорість процедури видачі та використання дозволів". Також на місці знаходяться і співробітники поліції.

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