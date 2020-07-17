На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на три дня. Это сделают в связи с прокладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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В частности, движение ограничат:
- на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 9:00 17 июля до 7:00 20 июля;
- на съезде с вул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.
Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дня 9 июля для проведения дорожных работ.
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