На съездах Шулявского путепровода частично ограничивают движение транспорта с сегодняшнего дня на три дня. Это сделают в связи с прокладкой верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В частности, движение ограничат:

на съезде с проспекта Победы на ул. Довженко – с 9:00 17 июля до 7:00 20 июля;

на съезде с вул.Вадима Гетьмана на просп. Победы – с 15:00 17 июля до 7:00 20 июля.



Напомним, движение по Шулявскому путепроводу ограничивали на несколько дня 9 июля для проведения дорожных работ.

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