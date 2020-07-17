На з’їздах Шулявського шляхопроводу частково обмежують рух транспорту відсьогодні на три дні. Це зроблять у зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
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Зокрема, рух обмежать:
- на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка – із 09:00 17 липня до 07:00 20 липня;
- на з’їзді з вул.Вадима Гетьмана на просп. Перемоги – із 15:00 17 липня до 07:00 20 липня.
Нагадаємо, рух Шулявським шляхопроводом обмежували на декілька днів 9 липня для проведення дорожніх робіт.
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