В Киеве сделали идеальную дорожную развязку: как она выглядит

На Дегтяревском путепроводе в Киеве завершили весь комплекс работ, хотя проезд для автотранспорта и трамвая открыли еще в конце прошлого года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В частности, открыли заезды и съезды с него.

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Объект был построен в 1963 году, с тех пор его серьезно не ремонтировали. Капитальную реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод, утверждает Виталий Кличко.

Правда, во время строительства произошел досадный случай. Балки перекрытия, которые только что поставили на опоры, ночью разломались. К счастью, никто не пострадал, а компания-подрядчик заменила эти конструкции за свой счет.



На Дегтяревском путепроводе не только сохранили трамвайную линию, которая проходит вдоль улицы Дегтяревской. Здесь по современным технологиям устроили отдельное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит. Конечно, заменили и рейсы – теперь трамвай ездит по ним почти беззвучно. На всем объекте нанесли разметку, которая предупреждает водителей о полосах разгона и торможения. Красным обозначили велодорожки и пешеходные переходы.





"Мы сделали все, чтобы новое сооружение и остановки соответствовали всем критериям безбарьерности, – говорит мэр Киева. – Смонтировали перильное ограждение, установили антипарковочные столбики. Осуществили работы по озеленению и благоустройству территории, устроили тротуары с велодорожкой".

Теперь сооружение действительно имеет европейский вид. Посмотрим, надолго ли хватит этого покрытия.