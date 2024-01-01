У Києві зробили ідеальну дорожню розв'язку: як вона виглядає

На Дегтярівському шляхопроводі у Києві завершили весь комплекс робіт, хоча проїзд для автотранспорту та трамваю відкрили ще наприкінці минулого року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього.

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Об’єкт був збудований у 1963 році, відтоді його капітально не ремонтували. Капітальну реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід, стверджує Віталій Кличко.

Щоправда, під час будівництва стався прикрий випадок. Балки перекриття, які щойно поставили на опори, вночі розламались. На щастя, ніхто не постраждав, а компанія-підрядник замінила ці конструкції власним коштом.



На Дегтярівському шляхопроводі не лише зберегли трамвайну лінію, яка проходить вздовж вулиці Дегтярівської. Тут за сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит. Звичайно, замінили і рейси – тепер трамвай їздить ними майже беззвучно. На всьому об’єкті нанесли розмітку, яка попереджає водіїв про смуги рогону та гальмування. Червоним позначили велодоріжки та пішоходні переходи.





“Ми зробили все, аби нова споруда та зупинки відповідали всім критеріям безбарʼєрності, – говорить мер Києва. – Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території, влаштували тротуари з велодоріжкою”.

Тепер споруда дійсно має європейський вигляд. Побачимо, чи надовго вистачить цього покриття.